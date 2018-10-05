«Опять скандал?»: Шипулин вернулся ради России

Российский биатлонист Антон Шипулин принял решение возобновить карьеру после полугодового перерыва. Это решение далось спортсмену нелегко, так как в прошлом сезоне его без объяснения причин не допустили до Олимпиады в Пхенчхане, а затем возникли серьезные проблемы со здоровьем. Однако олимпийский чемпион Сочи-2014 нашел себе новую цель — он хочет победить на чемпионате мира — 2020.

Известный биатлонист Антон Шипулин, который являлся лидером сборной России на протяжении двух последних олимпийских циклов, наконец объявил решение по поводу своего будущего.

После тяжелого сезона-2017/18, в котором его не допустили до Олимпиады в Пхенчхане без объяснения конкретных причин, спортсмен все-таки нашел в себе силы и решил продолжить карьеру.

«В апреле я пообещал, что осенью объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена или нет. Обещание выполняю! Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. И да — увидимся на Кубке мира!» — написал Шипулин в своем инстаграме.

Этот пост собрал уже более 40 тысяч лайков — вдвое больше, чем стандартная запись в профиле биатлониста. Оно и неудивительно: без Антона сборная России потеряла бы своего бессменного лидера (полноценной замены за эти годы так и не появилось), который даже в разобранном состоянии не опускается ниже третьего места в общем зачете Кубка мира.

Кроме того, в последние восемь сезонов Шипулин обязательно выигрывал хотя бы одну гонку — потрясающая стабильность, которой, помимо россиянина, может похвастаться только великий и ужасный Мартен Фуркад.

Именно уроженец Тюмени зачастую тащит на себе сборную в эстафете, когда партнеры промахиваются, либо сильно сдают по скорости. Он может попасть в призы с третьего десятка — таких в национальной команде на данный момент больше нет.

После непростого олимпийского сезона, в котором из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Пхенчхан попали только четыре российских биатлониста (и провалились там), Шипулин просто необходим команде. В отечественном биатлоне грядет перестройка, и пока длится этот тяжелый период, должна быть хоть какая-то опора, которая позволит время от времени добывать хороший результат и показывать пример подрастающему поколению.

Это нужно и самому Антону. При всем его таланте россиянин до сих пор не выиграл ни одной индивидуальной медали на двух главных турнирах — чемпионате мира и Олимпиаде.

Высшая награда в копилке россиянина — золото Сочи-2014 в эстафете. Но эстафета — это все-таки не личная гонка, где медаль принадлежит только одному.

Если говорить о победах в крупных соревнованиях, то до Игр-2022 в Пекине еще надо дожить, а вот побороться за награду на ЧМ вполне реально.

Сам Шипулин так и обозначил свою первую серьезную цель после возвращения. Правда, он будет настраиваться на мировое первенство 2020 года, а не 2019-го, поскольку вряд ли сумеет подойти в оптимальной форме к ближайшему ЧМ — слишком поздно начал подготовку.

Напомним, биатлонист с апреля не проводил тренировок по стрельбе, а физические упражнения выполнял в строго ограниченном объеме — три-четыре раза в неделю по полтора часа (так порекомендовали врачи).

Вернуться в большой спорт Шипулин решил только в октябре — после полугодового перерыва в полноценных тренировках. Учитывая, что конкуренты россиянина начали «вкатываться» еще в мае, вряд ли стоит ожидать от него серии побед в сезоне-2018/19.

«Я прекрасно понимаю, что в своем нынешнем состоянии в гонке на 10 км проиграю другим парням из сборной по шесть минут. Ожидать от меня результатов на протяжении всего сезона точно не нужно.

Мне дают возможность выступать в Кубке мира без отборов. Но, если на контрольных стартах я пойму, что не смог набрать форму, откажусь от места в команде и дам дорогу молодым. Буду готовиться к конкретным стартам. Думаю, так я смогу показать результат. Надеюсь, что к чемпионату мира подойду в форме не худшей, чем команда», — рассказал Шипулин в интервью «Матч ТВ».

Также биатлонист признался, что еще полмесяца назад не мог найти в себе мотивацию вернуться в большой спорт — возвращались неприятные воспоминания о недопуске до Олимпиады в Пхенчхане без четких обоснований (МОК сообщил лишь о смутных подозрениях в допинге, которые до сих пор не были ничем подкреплены) и о мононуклеозе, который преследовал спортсмена во второй половине сезона.

«Думал «Ну допустим, я начну тренироваться, а дальше что? Опять какой-то допинговый скандал? Я могу абсолютно точно сказать, что совершенно чист.

В итоге мотивацию продолжать карьеру я нашел на последней совместной тренировке с Легковым в Греции. Окончательное решение я принял к концу того занятия. Я хочу выступить на чемпионате мира в своем любимом Антхольце в 2020 году и завоевать золото. Меня поддержала супруга, которая сказала, что я должен продолжать», — заключил Шипулин.

В ближайшее время биатлонист присоединится к сборной России, однако заниматься будет по индивидуальной программе.

«В настоящее время мы подключаем Антона к сбору в Рамзау вместе с национальной командой, — цитирует «СЭ» президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева. — Дальше он поедет с командой на сбор в Контиолахти, а потом посмотрим на его состояние.

Если он будет готов выступать — можем ждать его с первых этапов Кубка мира. Если же состояние будет не оптимальным, лучше подождать тех этапов, которые запланированы после Нового года. Пусть Шипулин сначала наберет ту форму, которая позволит ему качественно выступать.