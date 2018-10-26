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Домрачева представила в Минске собственную коллекцию одежды
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Домрачева презентовала собственную коллекцию одежды (видео) 

Советский спорт + ещё 2 26 октября 2018
Дарья Домрачева представила собственную линейку одежды на показе в Минске.
Идея коллекции в том, чтобы вдохновлять на движение. Очень важно выходить на тренировку в хорошем настроении. Когда ты красиво одет и когда чувствуешь, что на тебе что-то от олимпийского чемпиона, тогда, наверное, появляется дополнительная энергия. Мне захотелось выстроить своеобразный мостик между мной и болельщиками, чтобы у людей появилась возможность получить частичку меня. Много людей поддерживало меня все эти годы через экраны телевизоров, кто-то приезжал на этапы Кубка мира, что для меня очень ценно и важно. Вся коллекция, которая была представлена, произведена в Белоруссии, — цитирует Домрачеву sport.tut.by.
В качестве моделей на показе работали Надежда Скардино, Александра Саснович, Мелитина Станюта, Сергей Долидович, а также Уле-Эйнар Бьорндален.
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