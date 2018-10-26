Домрачева представила в Минске собственную коллекцию одежды

Домрачева презентовала собственную коллекцию одежды (видео)

Дарья Домрачева представила собственную линейку одежды на показе в Минске.

Идея коллекции в том, чтобы вдохновлять на движение. Очень важно выходить на тренировку в хорошем настроении. Когда ты красиво одет и когда чувствуешь, что на тебе что-то от олимпийского чемпиона, тогда, наверное, появляется дополнительная энергия. Мне захотелось выстроить своеобразный мостик между мной и болельщиками, чтобы у людей появилась возможность получить частичку меня. Много людей поддерживало меня все эти годы через экраны телевизоров, кто-то приезжал на этапы Кубка мира, что для меня очень ценно и важно. Вся коллекция, которая была представлена, произведена в Белоруссии, — цитирует Домрачеву sport.tut.by.