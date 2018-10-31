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«Мы способны всех рвать»
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Чемпион России по биатлону: на Олимпиаде мы способны всех рвать 

Газета.Ru 15 часов назад
Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал предыдущие победы на соревнованиях, передает «Матч ТВ».
Спортсмен отметил, что с гордостью носит титул трехкратного чемпиона России и обладателя кубка страны.
«По-настоящему удачным для меня стал только чемпионат России, а до этого были какие-то волны формы, я то набирал ее, то снова терял. При этом нельзя сказать, что сезон получился каким-то невыносимо тяжелым», — поделился мнением биатлонист.
Также он рассказал, что для него примером являются призеры зимних Олимпийских игр 2018 года Александр Большунов и Денис Спицов.
«Конечно, вдохновляет пример наших лыжников — Большунова, Спицова. Если они в таком возрасте на Олимпийских играх могут бороться со всеми, значит, и мы способны всех рвать», — заключил Поршнев.
Также россиянин выиграл летний чемпионат мира в Чехии 2018 года в составе смешанной эстафетной четверки.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по биатлону из Швеции Себастьян Самуэльссон приглашен в Белый дом.
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