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Бьорндален откроет свой музей
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Бьорндален собирается открыть собственный музей 

Газета.Ru + ещё 6 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил о намерении организовать собственный музей, передает "Советский спорт".
По словам восьмикратного олимпийского сезона, в музее будут хранится его трофеи и предметы экипировки.
"Музей будет содержать большое количество медалей, экипировки и предметов. Надеюсь, что нам удастся найти форму, чтобы поделиться некоторыми историями, о которых люди не слышали. Возможно, мы сможем мотивировать тех, кто занимается спортом или хочет быть активным. Я не хочу больше говорить об этом, прежде чем мы подготовим все планы.
Где будет располагаться музей? Я получил предложения от Осло и Лиллехаммера, а также рассмотрел Бейтостолен и Симостранду. В настоящее время последние два варианта наиболее актуальны", — цитирует Бьорндалена VG.
Ранее сообщалось, что Бьорндален поделился мнением о восстановлении РУСАДА.
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