Бьорндален откроет свой музей

Бьорндален собирается открыть собственный музей

По словам восьмикратного олимпийского сезона, в музее будут хранится его трофеи и предметы экипировки.

"Музей будет содержать большое количество медалей, экипировки и предметов. Надеюсь, что нам удастся найти форму, чтобы поделиться некоторыми историями, о которых люди не слышали. Возможно, мы сможем мотивировать тех, кто занимается спортом или хочет быть активным. Я не хочу больше говорить об этом, прежде чем мы подготовим все планы.

Где будет располагаться музей? Я получил предложения от Осло и Лиллехаммера, а также рассмотрел Бейтостолен и Симостранду. В настоящее время последние два варианта наиболее актуальны", — цитирует Бьорндалена VG.

Ранее сообщалось, что Бьорндален поделился мнением о восстановлении РУСАДА.