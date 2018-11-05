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Спортсменам предложили покинуть Госдуму
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Олимпийский чемпион предложил запретить спортсменов в Госдуме 

Lenta.ru + ещё 20 5 ноября 2018
Фото: ТАСС
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов на своем сайте выразил мнение, что спортсмены не должны становиться депутатами после окончания карьеры.
«Развал в спорте начался давно. С принятием такого закона о допинге, где предусмотрены смехотворные штрафы в 50 тысяч, надо подумать, чтобы запретить избирать в Госдуму по партийным спискам наших спортсменов-олимпийцев», — заявил Тихонов.
По мнению олимпийского чемпиона, спортсменам нечего делать в Госдуме.
«Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать. Вас на трибунах не видно никогда и нигде. В принятии какого нормального закона вы поучаствовали? Вы только выкладываете в соцсетях результаты голосования по пенсионной реформе и гордитесь, что ставите собственный народ в такие условия», — добавил он.
Среди работающих в Госдуме олимпийских чемпионов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.
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