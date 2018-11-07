Дайте Шипулину поработать. Кубок мира ему просто не нужен

В этом году — точно. А может и в следующем. Хватит уже этих третьих мест, пусть лучше Антон выиграет золото на чемпионате мира.

Антон Шипулин только в начале октября этого года официально подтвердил, что продолжит профессиональную карьеру в биатлоне. Само собой, до этого он и не думал умирать на сборах. В основном, поднимался по лестницам и не скрывал, что это испытание не из простых.

Почти сразу после объявления принято решение: Шипулина допустят до первых этапов Кубка мира, а потом стало известно, что Антон сможет пропустить и национальный отбор в Контиолахти в середине ноября. Что это такое, где же спортивный принцип?

А он не нужен. Шипулин и СБР всё делают правильно, и вот почему.

Президентская соцсеть

Во-первых, надо сказать, что эта новость появилась не где-нибудь, а в «инстаграме» президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва . Новый глава СБР активно использует социальные сети для донесения актуальной информации из стана сборной до болельщиков, и после «закрытого клуба» прошлого это не может не радовать. Нам обещали открытость — вот она, пожалуйста. По мере возможности. К тому же такая игра на опережение избавляет от лишних слухов. Представьте, если бы мы узнали об этом, посмотрев на стартовый протокол первой гонки отбора в день старта. Во-вторых, Драчёв пока не дал 100-процентной гарантии, что Шипулин не побежит эти гонки. Он отметил, что окончательное решение будет приниматься, исходя из состояния спортсмена ближе к старту. Мы понимаем, что, скорее всего, Антон эти гонки не побежит, но информация была подана максимально корректно. Аккуратные высказывания в нашем биатлоне скорее благо, чем печаль.

Почему Бьорндален — это вам не Шипулин

Определённая группа болельщиков и специалистов выразила непонимание того факта, что легенда норвежского и мирового биатлона Уле-Эйнар Бьорндален был вынужден на общих условиях отбираться в команду в прошлых сезонах, а Антон Шипулин, не имеющий личного золота на Олимпиаде, напевая пройдёт по зелёному коридору.

У этой теории всё хорошо, кроме одного. Бьорндален в последние годы не был безоговорочным лидером норвежской сборной, что он сам прекрасно понимал. И вторым не был, и третьим, и даже, судя по составам эстафет, четвёртым тоже. Антон Шипулин, наоборот, и есть тот самый безоговорочный лидер сборной. Четыре сезона подряд в топ-3, в некоторых из них реальная борьба за главный трофей. На фоне остальной части команды результаты Антона — космос. Вы правда считаете, что Мартена Фуркада заставили бы отбираться на общих основаниях в сборную Франции в подобных обстоятельствах?

Без паники

Пока ещё не произошло ничего страшного. Антон Шипулин не провалил сезон, не проиграл пять минут ходом лидерам на чемпионате мира, не завалил эстафету там же. Сезон ещё даже не начался! Нет никакого смысла поднимать панику сейчас, когда ясно, что вероятность увидеть Шипулина на декабрьских этапах Кубка мира довольно мала. Так зачем требовать от Антона отбираться туда, где ему точно не надо выступать? Конечно, было бы очень любопытно увидеть, на что в принципе способен биатлонист, полностью пропустивший летнюю подготовку. В случае успеха это могло бы навсегда перевернуть мир биатлона. Зачем мучить себя всё лето, если и так неплохо? Но вряд ли Шипулин и тренерский штаб сборной России готовы выставлять себя напоказ в роли подопытных кроликов. Логика подсказывает, что без серьёзной базы влиться в сезоне будет очень непросто.

Оставьте Шипулина в покое

И, конечно же, никогда нельзя недооценивать простой человеческий фактор, эмоции, переживания. Шипулин по до сих пор непонятным и диким причинам был вынужден пропустить Олимпиаду в Пхёнчхане. Он надеялся там добиться успеха, шёл к этому четыре года, в каждом из которых показывал, что способен на многое. Это тот случай, когда фраза «Ах, если бы» имеет право на существование. Если уж Себастьян Самуэльссон смог стать звездой Игр в Южной Корее, то почему Шипулин не смог бы реализовать свою главную спортивную мечту? Антон это прекрасно понимал и наверняка прокручивал в голове сотни раз, как он бежит к своим олимпийским медалям. Такие удары судьбы не проходят бесследно. Понятно, почему россиянин так долго тянул с решением о продолжении карьеры. И если уж Шипулин решил её продолжить, это значит, что с мотивацией у него всё в порядке.

И если Шипулин вообще будет целенаправленно готовиться к чемпионату мира, если его хватит только на эти десять дней за весь сезон, но там мы увидим идеального Антона — да и ладно. Сколько уже можно это третье место в общем зачёте Кубка мира занимать.

Так что отстаньте от Шипулина со своими отборами. Просто дайте ему поработать.