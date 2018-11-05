В ГД оценили идею «выгнать» всех спортсменов

Депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала предложение четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова отказать спортсменам в праве избираться в парламент. По словам олимпийской чемпионки, Тихонов просто не знает, что «происходит» в Думе.
Журова отметила, что в нижней палате парламента рассматривают не только вопросы спорта высших достижений.
«У нас же вообще люди занимаются спортом, и это государственная политика развития спорта в стране. Поэтому там спортсмены представляют интересы огромного количества людей», — напомнила депутат.
При этом она уверена, что если в таких областях, как образование, спорт и здравоохранение вообще не будет спортсменов-депутатов, то «зоны будут еще хуже», передает «360».
Ранее News.ru писал, что Тихонов предложил запретить спортсменам избираться в органы власти после завершения карьеры.