Белоруссия хочет принять этап Кубка мира по биатлону

Белоруссия может принять этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22, сообщает ТАСС

"В воскресенье на конгрессе Международного союза биатлонистов рассматривался вопрос о том, чтобы провести в Белоруссии этап Кубка мира", — рассказал председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский.

По его словам, Белорусская федерация сейчас ждет официального подтверждения.

"Пока его не было, думаю, будет на этой неделе. Планируем провести этап в Раубичах в марте 2022 года, со снегом все должно быть нормально, у нас еще есть время подготовиться. Российским болельщикам будет недалеко к нам ехать, чтобы поболеть за своих спортсменов", — заключил функционер.

Отметим, что в 2019 в Раубичах пройдет чемпионат Европы по биатлону. Этапы Кубка мира Белоруссия ни разу не принимала.