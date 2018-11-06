Ещё
Белоруссия хочет принять этап Кубка мира по биатлону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Белоруссия хочет принять этап Кубка мира по биатлону 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия может принять этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22, сообщает ТАСС.
"В воскресенье на конгрессе Международного союза биатлонистов рассматривался вопрос о том, чтобы провести в Белоруссии этап Кубка мира", — рассказал председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский.
По его словам, Белорусская федерация сейчас ждет официального подтверждения.
"Пока его не было, думаю, будет на этой неделе. Планируем провести этап в Раубичах в марте 2022 года, со снегом все должно быть нормально, у нас еще есть время подготовиться. Российским болельщикам будет недалеко к нам ехать, чтобы поболеть за своих спортсменов", — заключил функционер.
Отметим, что в 2019 в Раубичах пройдет чемпионат Европы по биатлону. Этапы Кубка мира Белоруссия ни разу не принимала.
Напомним, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов категорично высказался о деятельности спортсменов в Госдуме.
Газета.Ru: последние новости
Олимпийский чемпион объяснил критику в адрес депутатов-спортсменов Фетисов считает "глупостью" запрет на спортсменов в Госдуме Чемпион России по биатлону: на Олимпиаде мы способны всех рвать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедова позвали в политику8
«Самый разумный в семье Мамаева — попугай»10
«Просиживают задницы»303
Раскрыта зарплата Кононова в «Спартаке»3
Прощай, Лига: «Локомотив» разгромлен в Португалии5
Видео
01:42
«Маленький ублюдок»: Конор высмеял дебют Флойда в ММА
MMA Статьи
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
05:43
Черчесов озвучил состав сборной России
Футбол
00:11
Украинский вратарь отбил пенальти головой
Футбол
01:13
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Футбол
01:12
«Кайрат» не продлит контракт с Аршавиным
Футбол Прочее
05:43
Черчесов прояснил слухи об уходе из сборной России
Футбол
04:26
Загитова в латексе и стриптиз на льду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение