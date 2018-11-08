Смыть всё. Наконец-то начато расследование преступных схем с русским биатлоном

Прошло всего полгода после громких обвинений России и президента IBU. Теперь-то мир узнает всё про проституток, взятки и сокрытие допинга.

Накануне на официальном сайте Международного союза биатлонистов появилась информация о том, что организация начинает официальное расследование по делу об обвинениях в её адрес. Для этого даже создана специальная комиссия, которая будет состоять из нескольких человек.

К ним мы ещё вернёмся.

При этом бывший глава IBU Андерс Бессеберг с позором изгнан из организации, хотя его вину до сих пор никто не доказал. Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален признался, что выборы нового руководства IBU прошли до окончания расследования по коррупции. «Ну вот так вот», — ответили в Международном союзе биатлонистов.

А были ли проститутки?

Обвинения в адрес Бессеберга и Николь Рёш начались ещё весной этого года. Какое-то время прессе не сообщали, в чём же именно подозреваются главные лица организации. Но довольно быстро просочилась информация, что Бессеберга обвиняют в том, что он за треть миллиона долларов помогал скрывать положительные допинг-пробы российских спортсменов, поспособствовал решению о проведении чемпионата мира по биатлону в Тюмени в 2021 году и вообще активно пользовался щедрыми российскими подарками в свой адрес. В частности, сообщалось, что Бессеберг пользовался услугами девушек по вызову, которые были оплачены российской делегацией. В частности, после одного из таких походов Бессеберг и решил отдать мировое первенство России. Напоминаем, все эти обвинения начались и разрастались в апреле 2018 года. Прошло больше полугода. Что мы имеем на выходе?

Тишина

Вообще ничего. Возможно, австрийская полиция, которая начала расследование, имеет какие-то улики и по каким-то причинам никому о них не сообщает. Но исходя из общедоступной информации, никаких доказательств получения взятки Бессбергом и Рёш выявлено не было. Зато новый глава IBU швед Олле Далин уже торжественно заявил, что он пришёл на этот пост, чтобы смыть весь негатив, доставшийся ему от предшественника. Обещал действовать чётко и оперативно.

И вот спустя всего лишь два месяца была создана независимая комиссия. Насколько это попадает под определение оперативности, судите сами. А уж сколько времени и финансов займёт это расследование, страшно представить. На официальном сайте нас уверили, что это будет сделано «в самое ближайшее время». Что бы это ни значило.

Самуэльссон, ваш выход!

А теперь вернёмся к тем, кто будет представлен в этой независимой комиссии. Её возглавит англичанин Джонатан Тэйлор . Помогать ему будут австриец Кристиан Дорда , немка Аня Мартин и бывший биатлонист, которого выберет комиссия спортсменов IBU.

Перечитываем последнюю часть — «бывший биатлонист, которого выберет комиссия спортсменов IBU». Кто у нас в одиночку борется с мировым злом? Кто ездит в Белый дом в Вашингтон, чтобы выступить с пламенной речью о беспределе в спорте? Кто же он? Простой шведский парень Себастьян Самуэльссон получает уникальный шанс взять инициативу в свои руки и решить всё по справедливости. Надо всё лишь закончить карьеру. Олимпийские медали у него уже есть, а новых может и не быть, пока не покончено с русскими манипуляторами и коррупционерами.

Давай, Себастьян, не пропусти эту возможность.