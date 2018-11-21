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Дмитрий Малышко: Лидером сборной себя не чувствую 

Советский спорт + ещё 60 21 ноября 2018
Фото: Газета.Ru
Российский биатлонист Дмитрий Малышко, победивший в двух контрольных гонках в Контиолахти, рассказал о своей готовности к новому сезону.
Какие чувства испытали от того, что отбор проводили по итогам двух гонок? Неопределенность, потому что практически ни к чему не готовились, приводит слова Малышко официальный сайт телеканала Матч ТВ. Никаких скоростных, взрывных тренировок не было, что подтвердили некоторые спортсмены. Мы прекрасно понимали, что все по-разному входят в сезон, даже собрание делали с Анатолием Николаевичем (Хованцевым). Все спортсмены по-разному переносят нагрузку. Кому-то пошло сразу, кому-то нет. Была неопределенность: либо я буду бежать хорошо, либо все будет плохо.
Чувствуете себя лидером команды после двух гонок? Нет. Внутреннее состояние оставляет желать лучшего. Несмотря на две вроде бы уверенных гонки, внутри чувствую много недоработок и большой запас для развития.
Напомним, кроме Малышко в состав сборной России на декабрьские этапы Кубка мира вошли: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
Первый этап Кубка мира пройдет с 2 по 9 декабря в Поклюке.
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Комментарии
Александр Логинов , Эдуард Латыпов , Матвей Елисеев , Дмитрий Малышко , Евгений Гараничев , Алексей Слепов , Биатлон
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