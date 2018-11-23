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Шипулин назвал причину возвращения в спорт 

Рамблер + ещё 66 17 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что решил остаться в спорте из-за пропуска Олимпиады-2018. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Шипулина, он не завоевал запланированных медалей и стал испытывать «чувство недореализованности».
Спортсмен отметил, что близкие и друзья постоянно спрашивали его о дальнейших планах, но он сам не знал ответа. Шипулин заявил, что его не пугала жизнь вне спорта, и в 2018 году он планировал поставить точку в спортивной карьере. Его планы изменило «большое „но“ — пропуск Олимпийских игр.
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) не выдала приглашений на ОИ-2018 Шипулину, лыжнику Сергею Устюгову, шорт-трекисту Виктору Ану, фигуристам Ксении Столбовой и Ивану Букину и другим российским атлетам.
В комитете отказались объяснить причину недопуска, заявив, что эти спортсмены „не соответствуют критериям, необходимым для приглашения“.
Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете. Также он завоевал „бронзу“ на Играх-2010 и выиграл чемпионам мира 2017 года в эстафете. Шипулин является шестикратным призером чемпионатов мира.
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Сергей Устюгов , Иван Букин , Виктор Ан , Ксения Столбовая , Антон Шипулин , Биатлон
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