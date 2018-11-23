Шипулин назвал причину возвращения в спорт

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что решил остаться в спорте из-за пропуска Олимпиады-2018. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шипулина, он не завоевал запланированных медалей и стал испытывать «чувство недореализованности».

Спортсмен отметил, что близкие и друзья постоянно спрашивали его о дальнейших планах, но он сам не знал ответа. Шипулин заявил, что его не пугала жизнь вне спорта, и в 2018 году он планировал поставить точку в спортивной карьере. Его планы изменило «большое „но“ — пропуск Олимпийских игр.

В комитете отказались объяснить причину недопуска, заявив, что эти спортсмены „не соответствуют критериям, необходимым для приглашения“.

Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете. Также он завоевал „бронзу“ на Играх-2010 и выиграл чемпионам мира 2017 года в эстафете. Шипулин является шестикратным призером чемпионатов мира.