«Это худшее, что может случиться». Как капитан сборной России летит по наклонной

Но его хотя бы своя же федерация не заставляет подписывать вопиющий контракт. А кое-кого заставляют и запрещают выступать за сборную.

Максиму Цветкову всего 26 лет, а сборную России по биатлону без него уже давно сложно представить, но в этом сезоне его даже в сборной не будет. Теперь уже экс-капитан нашей команды категорически не справился с отборочными стартами в Контиолахти и не попал не то что на Кубок мира, но даже на Кубок IBU. А ведь победа в личной гонке в Тюмени была каких-то полгода назад. Но не только Цветковым жил биатлонный мир в последнее время. В Словакии разгорелся крупный скандал с двумя ведущими биатлонистками, которым своя же федерация запретила выступать за страну. Светлана Слепцова после завершения карьеры начала рубить правду-матку, а Александр Логинов больше не намерен довольствоваться местами вне подиума.

«Буду болеть за Цветкова, даже если он на областные гонки поедет»

Так отреагировала одна из болельщиц биатлона на ту самую ироничную запись Цветкова в одной из социальных сетей, которую он опубликовал после неудачи в Контиолахти. А записей этих было очень много. Просмотрев большинство из них, мне не удалось найти ни одной негативной. Все желают Максиму скорейшего возвращения на Кубок мира и призывают не расстраиваться из-за временных неудач. «Коротко о моём сегодняшнем полете. Дамы и господа, пристегните ремни, сохраняйте спокойствие. Мы снижаемся — Кубок мира, Кубок IBU, Кубок России».

А это полная цитата Цветкова из соцсетей. Круто, что спортсмен отреагировал именно так. Это послание о том, что он правильно и адекватно оценивает ситуацию и намерен сделать всё, чтобы её исправить. Наверное, поэтому не было и негативных откликов со стороны биатлонной публики, которая не всегда настроена столь дружелюбно. Цветков же всегда производил хорошее впечатление не только как спортсмен, но и как человек. Так что язвить по поводу неудач как-то не хочется. Поддержал партнёра по сборной и Дмитрий Малышко , который очень хорошо знает, что такое подняться на самый верх, а потом отправиться на Кубок России. «Начинать сезона на Кубке России? Это худшее, что может случиться со спортсменом из сборной. Я через это уже прошёл. В прошлом году это стало для меня небольшим стрессом, в этом я бы нормально воспринял. Тактика мне известна».

Что случилось в Словакии?

Со второй родины Анастасии Кузьминой пришли шокирующие новости. Биатлонисткам национальной сборной сёстры Паулина и Ивона Фиалковой запрещено выступать на любых биатлонных соревнованиях под флагом Словакии. Вы удивитесь, но запретили им это делать не в IBU, а в своей же федерации биатлона. Оказалось, что сёстры не согласились подписывать контракт с федерацией, потому что посчитали некоторые пункты в соглашении вопиющими. Что это за пункты, неизвестно.

Так или иначе это серьёзные удар по силе сборной Словакии, которая без всякой иронии постепенно становилась серьёзным игроком в женском биатлоне. Та же Паулина Фиалкова завершила прошлый сезон личным подиумом на Кубке мира и прогрессировала мощными темпами. Спортсменке начали советовать перейти в другую страну, однако Паулина наотрез отказалась от этого, заявив, что лучше совсем завяжет с биатлоном, чем предаст Словакию. Как разрешится эта ситуация, пока является большой загадкой.

Слепцова больше не хочет напрягаться

Российская биатлонистка Светлана Слепцова наслаждается жизнью после биатлона и признаётся, что совершенно не стремится вернуться в большой спорт.

«Я совершенно не хочу возвращаться в спорт, даже не тянет, могу покататься на лыжах, да, для удовольствия, в кайф. Тренироваться, напрягаться не хочется. В общем, чувствую себя отлично». Но совсем о биатлонных делах Светлана не забывает. Теперь, когда её не сдерживает связь с Союзом биатлонистов России, Слепцова не выбирает выражений и высказывается порой очень откровенно. Что ж, нам от этого только лучше. В частности, биатлонистка на днях призналась, что очень огорчилась из-за того, что президентом СБР стал не Виктор Майгуров, а Владимир Драчёв. А ещё Слепцова уверена, что российский биатлон сейчас страдает из-за ошибок 10-15 летней давности. «Результат налицо, его нет. Я думаю, нить женского биатлона была потеряна очень давно. Не год, не два, а 10-15 лет назад. У нас был состав: Зайцева, Ахатова, я там была, Романова. Нас было 8-9 человек, которые в сборную никого не пускали. Было просто бесполезно что-либо делать, мы втроём заезжали регулярно в топ-10. На „Ижевской винтовке“ мог человек выиграть — а его не брали на Кубок мира».

Настрой Логинова

«Если ездить на соревнования и занимать четвёртые места, лучше вообще завязать», — слова Александра Логинова не могут не радовать.

Потенциально один из сильнейших биатлонистов мира проанализировал свои неудачи прошлого сезона и сделал это максимально самокритично. Даже признался, что готов уступить дорогу молодым, если почувствует, что не тянет. Предстоящий сезон может стать прорывным в карьере Логинова. Для этого всё есть, надо только собрать всё воедино — скорость, стрельбу, психологию. Кажется, последний фактор и не позволял Александру показать всё, на что он способен. Справится с ним, и тогда Россия получит ещё одного топ-биатлониста на годы вперёд.