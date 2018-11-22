Шведский биатлонист рассказал об угрозах из России

Олимпийский чемпион в эстафете, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал о том, что получал много угроз из России, передает "Советский спорт"

Он получал много угроз и негативных комментариев в свой адрес после того, как подверг критике российских спортсменов и функционеров из-за допингового скандала.

"Мне писали разные вещи. По почте приходили угрозы. Из России угрожали убийством. Я не могу сказать, что чего-то боюсь, но, конечно, все это неприятно.

Гораздо больше угроз стало поступать после того, как я выиграл серебро на Олимпийских играх. Было такое ощущение, будто до Олимпиады никого не заботили мои слова.

Меня удивило, что мои комментарии вызвали такой резонанс, я не рассчитывал на это. Однажды после угрозы я обратился в полицию", — цитирует Самуэльссона TV2.

Ранее сообщалось, что девять казахстанских биатлонистов отстранены из-за допинга.