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Шведский биатлонист рассказал об угрозах из России 

Газета.Ru + ещё 11 22 ноября 2018
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион в эстафете, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал о том, что получал много угроз из России, передает "Советский спорт".
Он получал много угроз и негативных комментариев в свой адрес после того, как подверг критике российских спортсменов и функционеров из-за допингового скандала.
"Мне писали разные вещи. По почте приходили угрозы. Из России угрожали убийством. Я не могу сказать, что чего-то боюсь, но, конечно, все это неприятно.
Гораздо больше угроз стало поступать после того, как я выиграл серебро на Олимпийских играх. Было такое ощущение, будто до Олимпиады никого не заботили мои слова.
Меня удивило, что мои комментарии вызвали такой резонанс, я не рассчитывал на это. Однажды после угрозы я обратился в полицию", — цитирует Самуэльссона TV2.
Ранее сообщалось, что девять казахстанских биатлонистов отстранены из-за допинга.
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Советский спорт , Биатлон , Легкая атлетика
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