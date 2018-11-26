Президент СБР сравнил биатлон с гладиаторскими боями

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что в бытность его выступления биатлон был другим, чем сейчас.

«Когда я выступал — были другие времена. Сравнивать просто бессмысленно. Конкуренция сейчас стала интереснее, больше контактных стартов — масс-старт, микст. Больше стало индивидуальных гонок», — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Драчёв добавил, что «биатлон теперь похож на гладиаторские бои».

«Все смотрят на нас. Теперь мы думаем о том, как все разнообразить. Новые пасьют и масс-старт — на 60 человек. Хотя получили и немало критики», — приводит слова глава СБР корреспондент News.ru

Ранее Драчёв заявил, что спортсменам национальной сборной не хватает теплых комплектов экипировки.