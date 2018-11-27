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Фуркад записал обращение к Шипулину 

News.ru + ещё 2 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад обратился к биатлонисту Антону Шипулину. 30-летний француз поддержал решение своего российского коллеги продолжить спортивную карьеру.
«Слышал, что ты решил продолжить карьеру. Это правильное решение! Наше поколение еще не показало всего на трассе. Увидимся на Кубке мира!» — рассказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».
Два месяца назад, в конце сентября, Антон Шипулин от имени биатлонного мира и болельщиков заявил о желании увидеть, как Фуркад будет свергнут со своего трона.
Ранее News.ru сообщал о том, что Мартен отказался от золотой медали Игр-2010 в Ванкувере, которая положена ему после обнаружения у Евгения Устюгова допинга.
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