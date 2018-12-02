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Олимпийский чемпион высказался о допинговом скандале в биатлоне 

Газета.Ru + ещё 10 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о допинговом скандале в российском биатлоне, передает телеканал "360".
Спортсмен выразил надежду, что эта скандальная ситуация не скажется на выступлениях спортсменов в новом сезоне, который стартует 2 декабря.
"Как человек оптимистичный, я всегда жду только хорошего. Стараюсь не обращать внимание на плохое, даже если все к тому идет. Объективности ради, ситуация не очень простая, психологическое давление на спортсменов, тренеров и руководство оказывается огромное. Эта ситуация с допингом и скандалами, конечно, не прибавляет оптимизма и не придает уверенности в том, что все будет безоблачно. Конечно, предстоит непростые баталии в этом деле.
Тем не менее, ребята наши, насколько я знаю, готовились планомерно, серьезных срывов в подготовке не было. Дальше все уже зависит от них, смогут ли спортсмены реализовать те тренерские задумки и тот подготовительный период, который они прошли вместе, в стартах. Надеюсь, что ребята наши себя обязательно проявят в обеих сборных", — сказал Васильев.
Ранее жена Малышко назвала время после ОИ-2014 ужасным для биатлониста.
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Дмитрий Васильев , Биатлон
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