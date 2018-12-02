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Олимпийский чемпион обращался в полицию из-за угроз из России 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон признался, что был вынужден обратиться в полицию в связи с полученными угрозами, передает "Советский спорт".
Олимпийский чемпион известен своей борьбой за чистоту спорта. Он также многократно критиковал Россию и бойкотировал финал Кубка мира в Тюмени, после чего в его адрес начали поступать угрозы.
"Мне даже однажды пришлось обратиться в полицию. Не знаю, насколько все угрозы были реальны, но я был обязан как-то отреагировать. Там было написано нечто подобное: "Смерть из России идет за тобой", — сказал Самуэльссон в эфире программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".
Ранее сообщалось, что Самуэльссон сознался в пропуске допинг-теста.
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