Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке, сообщает "Советский спорт"

Стартовавший под 87-м номером, спортсмен не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Для 30-летнего Фуркада эта победа стала 75-й личной и 88-й с учетом эстафет на этапах Кубка мира. Больше только у норвежце Оле Эйнара Бьорндалена — 95 (133).

Кубок мира. 1-й этап. Поклюка (Словения)

Индивидуальная гонка. 20 км 1. Мартен Фуркад (Франция) — 47.09,2 (0)

2. Кюн (Германия) — +4,2 (0)

3. Эдер (Австрия) — +19,7 (0)…

12. Малышко (Россия) — +1.30,3 (1)…

20. Елисеев (Россия) — +2.23,5 (2).

29. Логинов (Россия) — +2.55,1 (3)…

36. Гараничев (Россия) — +3.17,1 (3)…

83. Слепов (Россия) — +6.37,8 (6)..

96. Латыпов (Россия) — +8.45,4 (7).

Ранее сообщалось, что мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира перенесена из-за тумана.