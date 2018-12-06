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Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке 

Газета.Ru + ещё 7 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке, сообщает "Советский спорт".
Стартовавший под 87-м номером, спортсмен не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Для 30-летнего Фуркада эта победа стала 75-й личной и 88-й с учетом эстафет на этапах Кубка мира. Больше только у норвежце Оле Эйнара Бьорндалена — 95 (133).
Второе место у немца Йоханнеса Кюна, бронза — у австрийца Симона Эдера. Лучший из россиян, Дмитрий Малышко, показал 12-й результат.
Кубок мира. 1-й этап. Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка. 20 км  1. Мартен Фуркад (Франция) — 47.09,2 (0)
2. Кюн (Германия) — +4,2 (0)
3. Эдер (Австрия) — +19,7 (0)…
12. Малышко (Россия) — +1.30,3 (1)…
20. Елисеев (Россия) — +2.23,5 (2).
29. Логинов (Россия) — +2.55,1 (3)…
36. Гараничев (Россия) — +3.17,1 (3)…
83. Слепов (Россия) — +6.37,8 (6)..
96. Латыпов (Россия) — +8.45,4 (7).
Ранее сообщалось, что мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира перенесена из-за тумана.
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