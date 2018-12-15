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Дочь Фуркада «заказала» победу в гонке преследования 

Газета.Ru + ещё 118 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Французский биатлонист Мартен Фуркад после победы в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене сообщил, что на успех его мотивировала дочь, передает "Чемпионат".
Также спортсмен объяснил, за счет чего он собирался выиграть у победителя спринтерской гонки норвежца Йоханнеса Бё.
"Вчера моя дочь приехала сюда, чтобы посмотреть, как я выступаю. Она спросила: "Папа, где твоя золотая медаль?". Мне нечего ей было тогда ответить. Но она мотивировала меня на победу сегодня, я не мог ее подвести. Я понимал, что Йоханнес Бё гораздо быстрее меня на лыжне на данном отрезке сезона, так что надо было обыграть его на стрельбе. Это был единственный шанс", — сказал Фуркад на пресс-конференции.
Для Фуркада эта победа стала 76-й на этапах Кубка мира. Также теперь на счету пятикратного олимпийского чемпиона 140 подиумов на Кубке мира.
Ранее Логинов прокомментировал седьмое место в гонке преследования.
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