Австрийская полиция проведёт допрос российских биатлонистов

Полиция Австрии опросила спортсменов и тренеров сборной России по биатлону, которая приехала в Хохфильцен для участия во втором этапе Кубка мира. По данным министра спорта России Павла Колобкова, им предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира по биатлону в 2017 году. Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, однако в ближайшее время они будут вызваны на допрос. Биатлонист Антон Шипулин уже назвал обвинения в адрес атлетов бредом и охотой на ведьм.

Сборная России по биатлону попала в неприятную историю за день до старта второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что местная полиция предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил нескольким спортсменам, тренерам и членам обслуживающего персонала.

«Несколько часов назад в расположение национальной команды нагрянула австрийская полиция. Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции. Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты и вопросов не возникало. А теперь они есть у австрийской полиции», — написал Губерниев в Instagram.

Бредом и охотой на ведьм назвал обвинения австрийской стороны и российский биатлонист Антон Шипулин. На своей странице в Instagram он отметил, что никогда в жизни не употреблял допинг и не нарушал антидопинговых правил.

«У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу», — написал он.

В Союзе биатлонистов России (СБР) подтвердили, что австрийская полиция поздно ночью опросила членов российской сборной по поводу возможных случаев применения допинга во время чемпионата мира в 2017 году.

«Вечером 12 декабря, в расположение национальной сборной команды, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира, прибыли представители полиции Австрийской республики. Они провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017, который проходил в Хохфильцене», — сказано в заявлении СБР.

При этом в союзе отметили, что происшествие не помешает биатлонистам, в том числе оказавшимся в списке полиции, выступить на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

К ситуации уже подключилось посольство России в Австрии, которое окажет необходимую юридическую помощь российским спортсменам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе утреннего брифинга назвала поступившие из Австрии новости о визите в расположение сборной России дикостью и отметила, что уведомление, которое полицейские выдали спортсменам, было датировано 11 декабря.

«А вот два дня австрийские полицейские где ходили? Ну просто интересно. То есть, когда они вышли из своего участка 11 декабря, чтобы прийти к российским спортсменам в ночь со среды на четверг, что же их задержало в пути?» — задалась вопросом Захарова.

Она также подчеркнула, что посольство России в Австрии не получало какого-либо уведомления или запроса по указанной проблеме. Об этом не был проинформирован и МИД России.

Как стало известно позднее, делом российских биатлонистов в Австрии занимается антикоррупционная прокуратура. Упомянутых членов сборной России по биатлону подозревают не только в употреблении допинга, но и мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель антикоррупционного ведомства Австрии.

Тем временем, Александр Логинов сообщил в Instagram подробности встречи с правоохранительными органами . По его словам, полиция обвинила спортсменов в переливании крови, а основанием для этого послужили показания бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова

«Я хотел выложить это ещё вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ. Видимо для того, чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг-тесты. Я уже был в плохой ситуации из-за то, чего не делал, и вчера нас обвинили в каких-то махинациях с переливанием крови и ещё с чем-то. Конкретно нам ничего не сказали. И всё это в феврале 2017 года, когда я бегал всего два месяца. И самое интересное, что это всё на основании ста каких-то опрошенных людей и лично Родченкова. Могу на 1000% сказать, что то, в чём меня обвиняют, — неправда», — опроверг обвинения спортсмен.

Переливание крови — распространённый в начале 1990-х способ обойти антидопинговые правила в циклических видах спорта. Спортсмены получали перед стартами заранее обогащённую витаминами кровь, после чего их результаты должны были улучшиться. Однако такой метод быстро перестал применяться и получил репутацию варварского — из-за врачебной ошибки во время переливания крови однажды едва не погиб будущий олимпийский чемпион Сергей Тарасов

По данным ТАСС, австрийская полиция проведёт допрос российских спортсменов в течение 13 декабря. Он должен состояться после женской спринтерской гонки, старт которой намечен на 16:15 по Москве.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что ни во время, ни после чемпионата мира по биатлону в 2017 году российские спортсмены не получали никаких претензий от антидопинговых служб и успешно проходили допинг-тесты.

«В настоящее время известно, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной. Им предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошёл в Австрии в 2017 году. При этом за прошедшие годы ни организаторы тех соревнований, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Всё это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю. Полиция Австрии начала действия ночью. Сейчас СБР, Минспорт, МИД и другие заинтересованные организации выясняют обстоятельства дела. Более подробная информация по данной ситуации появится позднее», — сообщил Колобков RT.

Те соревнования также были омрачены допинговым скандалом с участием сборной Казахстана. Полиция проводила обыск в её расположении и обнаружила подозрительные ампулы, шприцы и медицинские препараты, при этом допинг-тесты казахских биатлонистов оказались чистыми. Тем не менее, расследование в отношении них продолжилось, и спустя два года, перед началом нынешнего биатлонного сезона, IBU временно отстранил девятерых спортсменов.