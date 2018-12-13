"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции", — написал Губерниев на своей странице в Instagram.