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Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинга 

РИА Новости + ещё 4 51 минуту назад
Австрийская полиция предъявила обвинения группе российских биатлонистов, включая лидера национальной команды Антона Шипулина, в нарушении антидопинговых правил в 2017 году, сообщил спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.
В австрийском Хохфильцене с 13 декабря по 16 декабря пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Губерниев на своей странице в Instagram выложил список обвиняемых, в котором значатся десять россиян: тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов, биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых.
"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции", — написал Губерниев на своей странице в Instagram.
"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции", — написал Губерниев на своей странице в Instagram.
"Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, и вопросов нет. А теперь они есть у австрийской полиции", — отметил он.
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