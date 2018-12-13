Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинга 

РИА Новости + ещё 4 14 часов назад
Австрийская полиция предъявила обвинения группе российских биатлонистов, включая лидера национальной команды Антона Шипулина, в нарушении антидопинговых правил в 2017 году, сообщил спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.
В австрийском Хохфильцене с 13 декабря по 16 декабря пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Губерниев на своей странице в Instagram выложил список обвиняемых, в котором значатся десять россиян: тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов, биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых.
"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции", — написал Губерниев на своей странице в Instagram.
"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция. Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции", — написал Губерниев на своей странице в Instagram.
"Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, и вопросов нет. А теперь они есть у австрийской полиции", — отметил он.
Последние новости
Видео с места крушения скоростного поезда с рельсов в Анкаре "Задушили ремнем": подростки жестоко убили молодую маму в Миллерово Найдена неожиданная польза умеренного употребления алкоголя
Комментарии19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резцова: россиян во все времена боялись и будут бояться2
Испанцы распекли «Реал» за разгром от ЦСКА1
Ефимова показала фото в бикини2
Карпин дисквалифицирован на шесть матчей1
Супруга Кержакова отказалась от мирового соглашения1
Видео
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
03:15
Обокрали дом главного тренера сборной России
Летние виды спорта Биатлон
01:25
Бизнесмен крупно обманул российского хоккеиста
Хоккей
00:32
Эта победа важнее любой Лиги Европы
Футбол
00:29
Супруга Кержакова отказалась от мирового соглашения
Футбол
00:26
Олимпийская чемпионка отказалась от «тупых» детей
Летние виды спорта Статьи
01:14
Мамаев прислал жене неожиданный подарок из СИЗО
Футбол
00:15
Олимпийская чемпионка объяснила слова о тупых детях
Летние виды спорта Прочее
01:01
Фигуристка Туктамышева госпитализирована
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение