Драчев оценил рейд австрийской полиции

Президент Союза биатлонистов Владимир Драчёв заявил, что федерация готовится официально заявить о своей позиции по поводу действий австрийской полиции, которая накануне нагрянула к членам российской сборной, сообщает радиостанция «Говорит Москва»

Кроме того Драчёв отметил, что ситуация негативно сказалась на психологическом настрое спортсменов перед ответственными стартами.

«Я думаю, что повлияло, да. Сейчас как раз связываюсь с Австрией. Когда будет у нас официальная информация — опубликуем её на сайте СБР», — резюмировал глава федерации.

Глава посольства РФ в Австрии Дмитрий Любинский на странице ведомства в Facebook заявил, что ждёт информацию о расследовании от австрийских силовиков.

В австрийском Хохфильцене в эти дни стартует второй этап Кубка Мира по биатлону сезона 2018/19.