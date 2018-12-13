Президент Союза биатлонистов Владимир Драчёв заявил, что федерация готовится официально заявить о своей позиции по поводу действий австрийской полиции, которая накануне нагрянула к членам российской сборной, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Кроме того Драчёв отметил, что ситуация негативно сказалась на психологическом настрое спортсменов перед ответственными стартами.
«Я думаю, что повлияло, да. Сейчас как раз связываюсь с Австрией. Когда будет у нас официальная информация — опубликуем её на сайте СБР», — резюмировал глава федерации.
О том, что в отель к российским биатлонистам заявилась австрийская полиция, первым рассказал журналист Дмитрий Губерниев. В своём Instagram он разместил список спортсменов, которых правоохранители подозревают в нарушении антидопинговых правил на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в 2017 году. Среди них: биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артём Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов. Все они обязаны дать объяснения полиции.
Глава посольства РФ в Австрии Дмитрий Любинский на странице ведомства в Facebook заявил, что ждёт информацию о расследовании от австрийских силовиков.
В австрийском Хохфильцене в эти дни стартует второй этап Кубка Мира по биатлону сезона 2018/19.