Решена судьба российских биатлонистов

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IBU решил не принимать меры в отношении российских биатлонистов 

RT на русском + ещё 54 32 минуты назад
Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не применять санкции к российским биатлонистам, в отношении которых полиции Автрии проводит расследование из-за предполагаемых нарушений антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.
«Исполком IBU обсудил уведомление, представленное австрийскими властями в связи с продолжающимся расследованием российской команды по биатлону на этой неделе. Совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется», — говорится в сообщении пресс-службы IBU.
В организации также пояснили, почему приняли такое решение.
«Австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущих расследованиях, помимо того, что было опубликовано», — подытожили в IBU.
В организации также заявили, что продолжают работу с Союзом биатлонистов России по выполнению критериев восстановления, а также улучшения эффективности антидопинговой программы.
13 декабря 2018 года появилась информация, что австрийская полиция приступила к расследованию предполагаемых нарушений антидопинговых правил со стороны сборной России по биатлону на чемпионате мира 2017 года.
Ранее посол России в Австрии заявил, что доказательств вины российских биатлонистов не представлено.
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