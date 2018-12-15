Решена судьба российских биатлонистов

IBU решил не принимать меры в отношении российских биатлонистов

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не применять санкции к российским биатлонистам, в отношении которых полиции Автрии проводит расследование из-за предполагаемых нарушений антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.

«Исполком IBU обсудил уведомление, представленное австрийскими властями в связи с продолжающимся расследованием российской команды по биатлону на этой неделе. Совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется», — говорится в сообщении пресс-службы IBU.

В организации также пояснили, почему приняли такое решение.

«Австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущих расследованиях, помимо того, что было опубликовано», — подытожили в IBU.

В организации также заявили, что продолжают работу с Союзом биатлонистов России по выполнению критериев восстановления, а также улучшения эффективности антидопинговой программы.

13 декабря 2018 года появилась информация, что австрийская полиция приступила к расследованию предполагаемых нарушений антидопинговых правил со стороны сборной России по биатлону на чемпионате мира 2017 года.

Ранее посол России в Австрии заявил, что доказательств вины российских биатлонистов не представлено.