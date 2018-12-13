Шипулин прокомментировал обвинения Австрии 

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что никогда не употреблял допинг, и назвал обвинения австрийской полиции «продолжающейся охотой на ведьм». Об этом сообщает РИА Новости.
Шипулин подчеркнул, что всегда добросовестно проходил допинг-тесты и был открыт для антидопинговых проверок.
"Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий", — добавил он.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в расположение сборной РФ по биатлону пришла австрийская полиция. Он опубликовал список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, которым предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году. В список попали Шипулин, тренер Александр Касперович, а также биатлонисты Ирина Старых, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков.
Губерниев заявил, что в Австрии нарушения антидопинговых правил являются уголовным преступлением, поэтому все фигуранты списка обязаны дать объяснения полиции.
В Союзе биатлонистов России подтвердили, что вечером 12 декабря в расположение сборной, прибывшей на этап Кубка мира в Австрию, пришли представители полиции. Они «провели опрос» некоторых российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил.
Логинов рассказал в Instagram, что биатлонистов «обвиняют в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то». По его словам, обвинения основаны на словах «ста каких-то опрошенных людей» и лично экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова.