Шипулин прокомментировал обвинения Австрии

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что никогда не употреблял допинг, и назвал обвинения австрийской полиции «продолжающейся охотой на ведьм». Об этом сообщает РИА Новости.

Шипулин подчеркнул, что всегда добросовестно проходил допинг-тесты и был открыт для антидопинговых проверок.

"Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий", — добавил он.

Губерниев заявил, что в Австрии нарушения антидопинговых правил являются уголовным преступлением, поэтому все фигуранты списка обязаны дать объяснения полиции.

В Союзе биатлонистов России подтвердили, что вечером 12 декабря в расположение сборной, прибывшей на этап Кубка мира в Австрию, пришли представители полиции. Они «провели опрос» некоторых российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил.