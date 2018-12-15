Биатлонист Самуэльссон: россиян нужно отстранить от соревнований

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон прокомментировал ситуацию с российской сборной, которую австрийская полиция подозревает в применении допинга на чемпионате мира 2017 года. Шведский спортсмен считает, что россиян нужно отстранить от соревнований, пока идет расследование.

"Если IBU завтра на своем исполкоме отстранит целый ряд российских спортсменов от участия в соревнованиях? Я думаю, что это будет правильное решение. Так и надо сделать. Я уверен, что у них есть для этого достаточно доказательств", — приводит слова биатлониста Чемпионат.com.

Также он заявил, что надеется на серьезное расследование со стороны австрийской полиции.

"Очень важно, чтобы россияне не имели возможности соревноваться с чистыми атлетами, пока не доказана их невиновность", — добавил Самуэльссон.

Напомним, что 12 декабря в расположение сборной России прибыли представители австрийской полиции. Визит был связан с расследованием в отношении ряда российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону 2017 года в австрийском Хохфильцене.