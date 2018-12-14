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Олимпийский чемпион призвал российского биатлониста уйти из спорта 

Lenta.ru + ещё 11 4 часа назад
Фото: Carl Sandin / Globallookpress.com
Олимпийский чемпион по биатлону, швед Себастьян Самуэльссон прокомментировал ситуацию с расследованием австрийской полиции в отношении российских биатлонистов. Его слова приводит ТАСС.
Спортсмен заявил, что ожидает справедливого расследования австрийской полиции и Международного союза биатлонистов.
Самуэльссон также выразил мнение, что российскому биатлонисту Александру Логинову стоило завершить карьеру после дисквалификации за употребление эритропоэтина. Швед добавил, что Логинову не место в спорте.
12 декабря австрийская полиция явилась в отель сборной России в Хохфильцене и предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил ряду россиян. В их число попал и Логинов. По его словам, российскую сборную подозревают в махинациях с переливанием крови. В Австрии прием допинга является уголовным преступлением.
С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.
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