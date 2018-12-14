Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В WADA объяснили новые претензии к биатлонистам из РФ 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили РИА Новости, что вопросы австрийской полиции к российским биатлонистам связаны с расследованием деятельности Международного союза биатлонистов (IBU), начавшимся в апреле.
В WADA подчеркнули, что не будут давать других комментариев, так как «вопрос связан с допингом» и является частью расследования.
Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что вечером 12 декабря в расположение сборной РФ по биатлону, прибывшей на этап Кубка мира в Австрию, пришли представители полиции. Они «провели опрос» некоторых российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, которым предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году. В список попали тренер Александр Касперович, биатлонисты Антон Шипулин, Ирина Старых, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков.
Логинов рассказал в Instagram, что биатлонистов «обвиняют в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то». По его словам, обвинения основаны на словах «ста каких-то опрошенных людей» и лично экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова.
В апреле стало известно об обысках в офисе IBU в Зальцбурге. Родченков заявлял, что организация скрывала нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов.
Прокуратура Австрии начала расследование в отношении IBU. По версии правоохранителей, организация не реагировала на заявления WADA о допинговых нарушениях. В деле якобы идет речь о взятках на 300 тысяч долларов и о сокрытии 65 случаев допинговых нарушений россиян.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поделом: почему «Зенит» и «Краснодар» в плей-офф
Василевский стал первой звездой дня в НХЛ
Четыре игрока ЦСКА попали в сборную недели
«Голливудский конец»: как РФ обыграла шведов1
Де ла Хойя бросил вызов главе UFC Уайту
Видео
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
03:15
Обокрали дом главного тренера сборной России
Летние виды спорта Биатлон
01:25
Бизнесмен крупно обманул российского хоккеиста
Хоккей
00:30
«Зенит» решил судьбу Аршавина
Футбол
00:32
Эта победа важнее любой Лиги Европы
Футбол
00:29
Супруга Кержакова отказалась от мирового соглашения
Футбол
00:26
Олимпийская чемпионка отказалась от «тупых» детей
Летние виды спорта Статьи
01:14
Мамаев прислал жене неожиданный подарок из СИЗО
Футбол
00:15
Олимпийская чемпионка объяснила слова о тупых детях
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение