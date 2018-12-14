В WADA объяснили новые претензии к биатлонистам из РФ

В WADA подчеркнули, что не будут давать других комментариев, так как «вопрос связан с допингом» и является частью расследования.

Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что вечером 12 декабря в расположение сборной РФ по биатлону, прибывшей на этап Кубка мира в Австрию, пришли представители полиции. Они «провели опрос» некоторых российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил.

Логинов рассказал в Instagram, что биатлонистов «обвиняют в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то». По его словам, обвинения основаны на словах «ста каких-то опрошенных людей» и лично экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова

В апреле стало известно об обысках в офисе IBU в Зальцбурге. Родченков заявлял, что организация скрывала нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов.

Прокуратура Австрии начала расследование в отношении IBU. По версии правоохранителей, организация не реагировала на заявления WADA о допинговых нарушениях. В деле якобы идет речь о взятках на 300 тысяч долларов и о сокрытии 65 случаев допинговых нарушений россиян.