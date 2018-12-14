В WADA объяснили новые претензии к биатлонистам из РФ 

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили РИА Новости, что вопросы австрийской полиции к российским биатлонистам связаны с расследованием деятельности Международного союза биатлонистов (IBU), начавшимся в апреле.
В WADA подчеркнули, что не будут давать других комментариев, так как «вопрос связан с допингом» и является частью расследования.
Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что вечером 12 декабря в расположение сборной РФ по биатлону, прибывшей на этап Кубка мира в Австрию, пришли представители полиции. Они «провели опрос» некоторых российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, которым предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году. В список попали тренер Александр Касперович, биатлонисты Антон Шипулин, Ирина Старых, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков.
Логинов рассказал в Instagram, что биатлонистов «обвиняют в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то». По его словам, обвинения основаны на словах «ста каких-то опрошенных людей» и лично экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова.
В апреле стало известно об обысках в офисе IBU в Зальцбурге. Родченков заявлял, что организация скрывала нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов.
Прокуратура Австрии начала расследование в отношении IBU. По версии правоохранителей, организация не реагировала на заявления WADA о допинговых нарушениях. В деле якобы идет речь о взятках на 300 тысяч долларов и о сокрытии 65 случаев допинговых нарушений россиян.