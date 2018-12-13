Резцова: россиян во все времена боялись и будут бояться

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с российскими биатлонистами. «Я думаю, это далеко не последний инцидент, связанный с нашей командой, потому что россиян во все времена боялись и будут бояться. Первый этап доказал, что мы выходим на свои сильнейшие позиции, как стрельбой, так и ходом. Это естественный шаг и полиции, и WADA, и МОК. Нас всегда будут бояться, поэтому эти провокации есть и будут», — заявила Резцова. Олимпийская чемпионка также рассказала, кому придётся защищать российских спортсменов. «Здесь уже вопрос к нашему руководству, как СБР (Союз Биатлонистов России — RT), так и Олимпийскому Комитету. За спортсменов должны держать удар они. Как держала удар Елена Вяльбе в прошлом году, на кануне олимпиады. Она билась за своих лыжников до конца, ездила по всем судам и доказала, что ребята чистые, честные и одни из сильнейших», — добавила Резцова. Ранее Юрий Ганус выразил надежду, что у полиции пока нет доказательств в ситуации с российскими биатлонистами.