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Резцова: россиян во все времена боялись и будут бояться 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с российскими биатлонистами.
«Я думаю, это далеко не последний инцидент, связанный с нашей командой, потому что россиян во все времена боялись и будут бояться. Первый этап доказал, что мы выходим на свои сильнейшие позиции, как стрельбой, так и ходом. Это естественный шаг и полиции, и WADA, и МОК. Нас всегда будут бояться, поэтому эти провокации есть и будут», — заявила Резцова.
Олимпийская чемпионка также рассказала, кому придётся защищать российских спортсменов.
«Здесь уже вопрос к нашему руководству, как СБР (Союз Биатлонистов России — RT), так и Олимпийскому Комитету. За спортсменов должны держать удар они. Как держала удар Елена Вяльбе в прошлом году, на кануне олимпиады. Она билась за своих лыжников до конца, ездила по всем судам и доказала, что ребята чистые, честные и одни из сильнейших», — добавила Резцова.
Ранее Юрий Ганус выразил надежду, что у полиции пока нет доказательств в ситуации с российскими биатлонистами.
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