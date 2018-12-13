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Австрия устроила допрос российским спортсменам 

Рамблер 10 часов назад
Российских биатлонистов вновь заподозрили в нарушении допинговых правил, сообщает ТАСС. На этот раз расследование ведет австрийская полиция, подозревая 10 членов сборной в нарушениях, допущенных в период чемпионата мира 2017 года, который проходил в Хохфильцене.
Накануне в расположение российских спортсменов, которые прибыли в Австрию для участия в этапе кубка мира в Хохфильцене, приехали полицейские и провели опрос ряда спортсменов и специалистов.
Позже комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в Instagram, что полиция ведет расследование в отношении олимпийского чемпиона спортсменов Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Александра Логинова, Алексея Волкова и Ирины Старых, бывшего главного тренера сборной Александра Касперовича, врачей и массажистов Артема Крынцилова, Александра Селявкина, Евгения Шутова и Дмитрия Топычканова.
Посольство РФ в Австрии «будет разбираться» в допинг-скандале
Как рассказал Александр Логинов, россиян подозревают в махинациях с переливанием крови.
Употребление допинга или запрещенных методов в Австрии уголовно наказуемо, поэтому к делу привлечена прокуратура. Посольство России в Австрии запросило у генеральной прокуратуры и МВД Австрии информацию в связи с обвинениями. Представитель посольства выехал в Хохфильцен.
При этом Международная федерация биатлона (IBU) не применяла никаких санкций к российским спортсменам и не отстраняла их от соревнований. Поэтому Логинов, Гараничев, Шипулин и Старых примут участие в этапе кубка в Хохфильцене.
По мнению бывшего первого вице-президента IBU Александра Тихонова, обвинения в адрес россиян связаны с расследованием, проводимым в отношении бывшего президента IBU Андерса Бессеберга. Он подозревался в причастности к коррупционным схемам, которые позволяли российским биатлонистам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.
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