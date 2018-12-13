Австрия устроила допрос российским спортсменам

Российских биатлонистов вновь заподозрили в нарушении допинговых правил, сообщает ТАСС . На этот раз расследование ведет австрийская полиция, подозревая 10 членов сборной в нарушениях, допущенных в период чемпионата мира 2017 года, который проходил в Хохфильцене.

Накануне в расположение российских спортсменов, которые прибыли в Австрию для участия в этапе кубка мира в Хохфильцене, приехали полицейские и провели опрос ряда спортсменов и специалистов.

Как рассказал Александр Логинов, россиян подозревают в махинациях с переливанием крови.

Употребление допинга или запрещенных методов в Австрии уголовно наказуемо, поэтому к делу привлечена прокуратура . Посольство России в Австрии запросило у генеральной прокуратуры и МВД Австрии информацию в связи с обвинениями. Представитель посольства выехал в Хохфильцен.

При этом Международная федерация биатлона (IBU) не применяла никаких санкций к российским спортсменам и не отстраняла их от соревнований. Поэтому Логинов, Гараничев, Шипулин и Старых примут участие в этапе кубка в Хохфильцене.