Глава СБР ожидает дальнейшего давления на Россию

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что на российский биатлон и дальше будет оказываться давление.

"Спортсменам перед стартом надо было отдохнуть, подготовиться к гонке, а их заставили думать совсем о другом, переживать, что завтра их могут снять. Мы не должны такие безграмотные действия допускать. Мы включились в эту ситуацию и сумели справиться. Но это был только первый шаг, думаю, что напор продолжится", — цитирует Драчева ТАСС.

"Биатлон выбран не просто так, это один из интереснейших видов спорта, по которому бьют. Но мы все равно не должны опускать руки и бороться. Думаю, что продолжение будет, но надеюсь, что все будет в правовых рамках", — отметил функционер.

IBU 15 декабря проводит заседание исполкома организации, на котором будет решаться вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР). "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее исполком IBU принял решение в отношении российских биатлонистов.