Фуркад прокомментировал обвинения против сборной России

Самый титулованный спортсмен в истории биатлона француз Мартен Фуркад отказался делать выводы по факту обвинений в адрес сборной России со стороны австрийской полиции, сообщает "Матч ТВ".

При этом пятикратный олимпийский чемпион уверен, что без доказательств не будет и санкций в отношении россиян.

"Единственное, что я могу сказать, так это то, что пока идет расследование, я не делаю каких-то заключений. Если расследовать окажется нечего, то полиция закроет дело. А если у них будут какие-то факты, доказательства, улики, то они его продолжат, и последуют санкции. Но я думаю, что мы живем в мире, где никого нельзя считать виновным без доказательств. На данный момент доказательства не предъявлены, и если их нет, то и санкций не последует", — сказал Фуркад.

Ранее главный тренер исключил употребление допинга в сборной России.