Подчуфарова не исключила своего возвращения в биатлон

Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказал, что может заставить её вернуться в профессиональный спорт.

«Я бы сказала, что нереализованность, а уже потом — соревновательные эмоции. Я постигла две грани эмоций: когда всё получается и ты на подъёме, и когда ты на дне. Это тяжело терпеть внутри себя, ты не знаешь, что делать дальше. Такого спектра эмоций, как в спорте, больше нигде не испытаешь», — приводит слова Подчуфаровой «Спорт-Экпресс».

Она отметила, что вопрос её возможного возвращения — очень сложный.

«Я, наверное, нестандартный спортсмен. Спокойно ушла, спокойно могу вернуться, не вижу проблем в адаптации после спорта. Но я знаю точно, что для многих это большая проблема», — добавила спортсменка.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году. Она является чемпионкой мира среди юниоров 2013 года в гонке преследования на 10 километров. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением стала бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене.

В конце апреля 2018 года 26-летняя биатлонистка объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее Подчуфарова высказалась о словах Габриэлы Коукаловой о допинге в российском биатлоне.