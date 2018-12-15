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Решена судьба российских биатлонистов
Решена судьба российских биатлонистов

Подчуфарова не исключила своего возвращения в биатлон 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказал, что может заставить её вернуться в профессиональный спорт.
«Я бы сказала, что нереализованность, а уже потом — соревновательные эмоции. Я постигла две грани эмоций: когда всё получается и ты на подъёме, и когда ты на дне. Это тяжело терпеть внутри себя, ты не знаешь, что делать дальше. Такого спектра эмоций, как в спорте, больше нигде не испытаешь», — приводит слова Подчуфаровой «Спорт-Экпресс».
Она отметила, что вопрос её возможного возвращения — очень сложный.
«Я, наверное, нестандартный спортсмен. Спокойно ушла, спокойно могу вернуться, не вижу проблем в адаптации после спорта. Но я знаю точно, что для многих это большая проблема», — добавила спортсменка.
Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году. Она является чемпионкой мира среди юниоров 2013 года в гонке преследования на 10 километров. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением стала бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене.
В конце апреля 2018 года 26-летняя биатлонистка объявила о завершении спортивной карьеры.
Ранее Подчуфарова высказалась о словах Габриэлы Коукаловой о допинге в российском биатлоне.
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