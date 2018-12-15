Лучших российских биатлонистов могут отстранить уже сегодня. Дела плохи

Без суда и следствия. Никаких доказательств, никакой логики. Кажется, новое руководство IBU плевать хотело на такие мелочи.

Опасение №1

Почти два года назад в том же самом Хохфильцене австрийская полиция приехала в расположение сборной Казахстана. Точнее будет сказать, вломилась к ним в отель и провела обыски. По анонимной наводке. Спортсменов прямо на месте проверили на использование допинга, однако все результаты были отрицательными. Тренерский штаб сборной Казахстана жаловался, что им долго не возвращали личные вещи. И их можно понять. Через год такой же рейд случился уже в Италии на Кубке мира в Антерсельве. Тогда тоже ничего не нашли. И вдруг за неделю до старта нынешнего сезона IBU опубликовал информацию об отстранении 9 спортсменов сборной Казахстана. На время расследования.

Думаю, вы прекрасно понимаете, к чему была эта прелюдия. Ситуация до ужаса похожа на то, что происходит сейчас с российской командой. Оказывается, никаких доказательств не надо, а достаточно всего лишь завести дело и натравить местную полицию. Очевидно, такие наводки могут идти в том числе и из IBU. Причём страны для этого выбирают совсем не случайно. Именно в Австрии и Италии за применение допинга предусмотрено уголовное наказание.

Опасение №2

Собственно, само руководство IBU. Вице-президент IBU чех Иржи Гамза не стесняется говорить, что Россию, скорее всего, лишат золотой медали Олимпиады Сочи в эстафете по итогам дела Евгения Устюгова . Да и в целом его политика никак не может считаться лояльной по отношению к нам. Примерно то же самое можно сказать и о новом президенте IBU Олле Далине и других членах нового правления. За исключением, может быть, одного или двух человек.

Так что если на исполкоме всё-таки поднимут вопрос об отстранении сборной России, можете не сомневаться — большинство проголосует «за». А с учётом того, что теперь у нас нет вообще ни одного представителя в правлении IBU, шансов на положительный исход крайне мало.

Опасение №3

Мартен Фуркад и его друзья по борьбе с допингом. Чтобы вы понимали, насколько сильно влияние француза в современном биатлоне, поделюсь интересным наблюдением из Поклюки. Помните, там отменили первую гонку из-за плохих погодных условий? Так вот, с Мартеном советовались по этому поводу организаторы соревнований и не принимали решения без его одобрения. В свою очередь, Фуркад активно советовал другим спортсменам не стартовать в тот день. «Я уже говорил, что думаю о Старых и Логинове. Я не боюсь называть их. Они знают, что я о них думаю. На их месте мне было бы стыдно. Но я не на их месте. Кажется, они всем довольны. Пусть так и будет». Так сказал вчера Фуркад немецким СМИ. Российским СМИ он сказал совсем другое и призывал не обвинять россиян без доказательств. Но совершенно точно можно сказать, что если руководство IBU будет интересоваться мнением Мартена по этому делу (а оно будет), француз вряд ли выскажется в поддержку Александра Логинова.

Есть ли надежда?

Есть надежда, что это не случится прямо сегодня. Дело в том, что в IBU должны сначала получить материалы расследования австрийской полиции. Только на их основании они могут выносить решение по сборной России. Так было в случае с казахстанской командой. На момент написания материала у IBU отчёта полиции не было. Но если они внезапно получат его за несколько часов до исполкома, то вполне могут рассмотреть дело и вынести вердикт. Драчёв и СБР пока делают всё верно, привлекают адвокатов, посольство России в Австрии. Самостоятельно идти на допрос в полицию было бы самоубийством. Хватит ли этого, чтобы отстоять ведущих биатлонистов страны, большой вопрос. Интересно, о чём сейчас думает Антон Шипулин, решивший продолжить спортивную карьеру этой осенью?