Губерниев заподозрил три страны в cговоре против спортсменов РФ

Комментатор Дмитрий Губерниев заподозрил западные страны в сговоре против российских спортсменов. По словам эксперта, представители трех государств хотят, чтобы международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал на заявление австрийской полиции и отстранил россиян от игр.

«Представители Чехии, Канады и США делают все для того, чтобы этот вопрос как раз поставить, инициировать по поводу того, чтобы IBU отреагировал на заявление, причем, как мы понимаем, безосновательное и бездоказательное на данный момент австрийской полиции», — сказал Губерниев в эфире «МатчТВ».

По словам Губерниева, представители трех стран хотели бы временного отстранения россиян.

«Но тут мы знаем, что ничего нет более постоянного, чем вот такое временное отстранение», — добавил комментатор.

Ранее Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) заявил, что не будет применять санкции к российским биатлонистам, которые попали под полицейское расследование в Австрии. В IBU заявили, что у них нет доказательств вины россиян.

Антон Шипулин, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Полиция Австрии начала расследование по делу о предполагаемом нарушении антидопинговых правил со стороны сборной России. Речь идет о прошлогоднем чемпионате мира по биатлону. Спортсмены, тренеры и медицинские специалисты дали объяснения полицейским 13 декабря, когда приехали в Австрию на этап кубка мира по биатлону. Под подозрением находятся Алексей Волков Ирина Старых . Никого из россиян не задерживали.

В Австрии употребление допинга считается уголовным преступлением.