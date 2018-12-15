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Губерниев заподозрил три страны в cговоре против спортсменов РФ 

Рамблер 3 часа назад
Комментатор Дмитрий Губерниев заподозрил западные страны в сговоре против российских спортсменов. По словам эксперта, представители трех государств хотят, чтобы международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал на заявление австрийской полиции и отстранил россиян от игр.
«Представители Чехии, Канады и США делают все для того, чтобы этот вопрос как раз поставить, инициировать по поводу того, чтобы IBU отреагировал на заявление, причем, как мы понимаем, безосновательное и бездоказательное на данный момент австрийской полиции», — сказал Губерниев в эфире «МатчТВ».
По словам Губерниева, представители трех стран хотели бы временного отстранения россиян.
«Но тут мы знаем, что ничего нет более постоянного, чем вот такое временное отстранение», — добавил комментатор.
Ранее Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) заявил, что не будет применять санкции к российским биатлонистам, которые попали под полицейское расследование в Австрии. В IBU заявили, что у них нет доказательств вины россиян.
Полиция Австрии начала расследование по делу о предполагаемом нарушении антидопинговых правил со стороны сборной России. Речь идет о прошлогоднем чемпионате мира по биатлону. Спортсмены, тренеры и медицинские специалисты дали объяснения полицейским 13 декабря, когда приехали в Австрию на этап кубка мира по биатлону. Под подозрением находятся Алексей Волков, Антон Шипулин, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Ирина Старых. Никого из россиян не задерживали.
В Австрии употребление допинга считается уголовным преступлением.
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