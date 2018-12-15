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Малышко «застрелился» в пасьюте на КМ и объяснил причины 

News.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Дмитрий Малышко объяснил причины неудачной стрельбы на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. На первом огневом рубеже он допустил четыре промаха.
«Я думаю, что пристреливались в начале стрельбища, пришли в конец — на 30-ю установку падала тень, возможно смещение было из-за света. Потому что все, кто пришли туда, делали довольно много ошибок на первом рубеже», — сказал спортсмен Калашников Media.
Малышко добавил, что эта ошибка выбила его из гонки.
Биатлонист в гонке преследования занял 48-е место. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов (7-я строчка). Выиграл француз Мартен Фуркад.
Как писал News.ru, Бабикова заберут с Кубка IBU на Кубок мира.
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