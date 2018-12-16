Биатлонистки из России заняли весь подиум

Победительница допустила три промаха на огневых рубежах. Столько же у Мироновой, Сливко отстреляла «на ноль».

Другие россиянки Екатерина Мошкова , Наталья Гербулова, Ирина Казакевич заняли 23-е, 26-е и 36-е места.

Накануне News.ru писал, что Морозова финишировала первой на этапе Кубка IBU в спринте.