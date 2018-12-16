Чемпиона мира выгнали из сборной России по биатлону

Чемпиона мира Антона Бабикова отстранили от выступлений на этапах Кубка мира, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.
В воскресенье он должен был выступить в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Драчев заявил, что он отказался бежать гонку. Бабиков это опровергает.
«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше», — сказал он.
На какой срок отстранен спортсмен, Драчев не уточнил.
Тем временем болельщики встали на защиту Бабикова. Своим возмущением по поводу сложившейся ситуации они делятся в инстаграме спортсмена.
«Антон, у Вас с Драчевым хоть какое-то общение происходит? Он в комментариях в Инстаграме заявляет, что Вы отказались участвовать в эстафете. Вы, в свою очередь, также в ответе на комментарий опровергаете это», «Антон, все болельщики с тобой! Не переживай только. Мы уже ничему не удивляемся со стороны руководства», «Антон, силы духа пережить этот негатив. Все адекватные болельщики с тобой!», «Руки прочь от Бабикова! Опять наезд какой-то! Бабиков, вперед! Ждем хороших гонок и веселых интервью!» -написали они.