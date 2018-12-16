Чемпиона мира выгнали из сборной России по биатлону

Чемпиона мира по биатлону Бабикова отстранили от соревнований

В воскресенье он должен был выступить в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Драчев заявил, что он отказался бежать гонку. Бабиков это опровергает.

«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше», — сказал он.

На какой срок отстранен спортсмен, Драчев не уточнил.

Тем временем болельщики встали на защиту Бабикова. Своим возмущением по поводу сложившейся ситуации они делятся в инстаграме спортсмена.