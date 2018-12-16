Чемпиона мира выгнали из сборной России по биатлону

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Чемпиона мира по биатлону Бабикова отстранили от соревнований 

Рамблер 2 часа назад
Чемпиона мира Антона Бабикова отстранили от выступлений на этапах Кубка мира, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.
Бабиков: я не отказывался от участия в эстафете
В воскресенье он должен был выступить в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Драчев заявил, что он отказался бежать гонку. Бабиков это опровергает.
«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше», — сказал он.
На какой срок отстранен спортсмен, Драчев не уточнил.
Тем временем болельщики встали на защиту Бабикова. Своим возмущением по поводу сложившейся ситуации они делятся в инстаграме спортсмена.
«Антон, у Вас с Драчевым хоть какое-то общение происходит? Он в комментариях в Инстаграме заявляет, что Вы отказались участвовать в эстафете. Вы, в свою очередь, также в ответе на комментарий опровергаете это», «Антон, все болельщики с тобой! Не переживай только. Мы уже ничему не удивляемся со стороны руководства», «Антон, силы духа пережить этот негатив. Все адекватные болельщики с тобой!», «Руки прочь от Бабикова! Опять наезд какой-то! Бабиков, вперед! Ждем хороших гонок и веселых интервью!» -написали они.
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