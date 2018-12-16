Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон получил ответ от президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди на открытое письмо, в котором он адресовал вопросы о допинге в российском спорте. Об этом ТАСС сообщил сам шведский спортсмен.
"Да, я получил ответ, — сказал Самуэльссон. — Удовлетворен ли я им? Это сложный вопрос. Если честно, у меня еще не было времени детально его изучить, но, как мне кажется, он не предоставил ответы на все вопросы, которые были подняты в письме, но в целом все нормально".
В середине ноября 21-летний Самуэльссон совместно с бронзовым призером Игр 2016 года в стипль-чезе американкой Эммой Коберн опубликовали открытое письмо в адрес Риди. В нем они усомнились в том, что все российские спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, понесли наказание и попросили предоставить список российских спортсменов, которые были наказаны по итогам расследований независимых комиссий WADA во главе с Ричардом Маклареном и Диком Паундом.