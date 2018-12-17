Российский биатлонист оказался в центре скандала

«Позорище!» — российский биатлонист оказался в центре грязного скандала

Союз биатлонистов России (СБР) заявил сообщил, что Антон Бабиков минимум до конца текущего года отстранен от выступлений за национальную сборную. Это решение вызвало бурю недовольства в Сети.

Болельщики высказывают свое возмущение в социальных сетях. По их мнению, вердикт СБР несправедлив, и биатлонист имеет право участвовать в гонках.

"Когда услышала про ситуацию с эстафетой, сразу поняла, здесь что-то не чисто… Всегда была за справедливость. Антон, держись, мы с тобой!", "Нам целый день втирали дичь с экрана, не дав тебе объясниться… устроили цирк, как всегда…", "Такое раздуть — это просто… куда катится биатлон? С такими руководителями и врагов не нужно. Я очень надеюсь, что все образуется", — прокомментировали известие россияне в Instagram-аккаунте спортсмена. Также пользователи соцсети задались вопросом: почему чемпион мира остался за бортом национальной команды?

"Какого черта нас дурят эти шуты гороховые? То голос биатлона (спортивный комментатор Дмитрий Губерниев — прим. ред.) несет чушь, то мужики непонятные какие-то", — написал один из фолловеров. Свои претензии болельщики адресовали и главе СБР Владимиру Драчеву в его Instagram-аккаунте. "Вам бы следовало извиниться перед Бабиковым так же прилюдно, как вы его обвинили и отстранили!.. ", — высказался один из пользователей соцсети. "Позорище! Бедные спортсмены!.. ", — отметил еще один.

Отметим, 16 декабря глава СБР заявил, что Антон Бабиков отстранен от выступлений за основную сборную России минимум до конца года. Драчев объяснил это тем, что биатлонист отказался приезжать на эстафету Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Сам Бабиков это отрицает.