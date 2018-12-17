Российские биатлонисты улетели от следователей Австрии

Сборная России по биатлону, в отношении которых австрийская прокуратура ведет расследование из-за возможных нарушений антикоррупционных правил, беспрепятственно покинула территорию Австрии и направилась в Чехию для подготовки к следующим соревнованиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Вене.

15 декабря посол России в Австрии Дмитрий Любинский после встречи уполномоченного адвоката с представителями прокуратуры рассказал, что в отношении членов сборной действует презумпция невиновности и никаких ограничений на их передвижения нет.

Ранее стало известно, что австрийская полиция заподозрила 10 членов сборной России по биатлону в нарушениях, допущенных в период чемпионата мира 2017 года, который проходил в Хохфильцене. 12 декабря в расположение российских спортсменов, которые прибыли в Австрию для участия в этапе кубка мира в Хохфильцене, приехали полицейские и провели опрос ряда спортсменов и специалистов. Обвинения в адрес россиян связаны с расследованием, проводимым в отношении бывшего президента IBU Андерса Бессеберга. Он подозревался в причастности к коррупционным схемам, которые позволяли российским биатлонистам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.