Названа причина скандала со сборной РФ

Названа вероятная причина подозрений Австрии в отношении биатлонистов из России

Австрийская полиция посетила российских биатлонистов перед этапом Кубка мира в Хохфильцене из-за того, что кто-то из сотрудников Международного союза биатлонистов (IBU) якобы мог скрыть пять проб спортсменов, взятых во время чемпионата мира 2017 года, заявил член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Майгуров заявил, что, согласно основной версии, россияне проходят «дополнительной линией в расследовании по делу Бессеберга и Реш», передает РИА «Новости»

«Уж не знаю, что там есть в этом деле. Какие свидетельства, какие доказательства? Английский адвокат Джонатан Тейлор (глава независимой комиссии, рассматривающей обвинения в адрес IBU) сказал, будто у него еще очень много материалов, в том числе и по нам», — добавил он.

Член правления СБР отметил, что еще в марте, после Олимпиады, а затем в апреле, «когда Бессебергу предъявили обвинения», начала просачиваться информация, что «якобы кто-то из сотрудников IBU мог скрыть пять проб российских биатлонистов, взятых во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене».

При этом Майгуров скептически относится к данной версии, так как, будучи первым вице-президентом IBU, в последние четыре года был глубоко погружен в эти истории.

Он добавил, что не имел доступа «что к самым конфиденциальным документам», но многие данные, «которые нигде не публиковались», он видел, и считает, что «дело по Бессебергу основано на доносах, на анонимках, на предположениях».

«Я знаю Бессеберга уже 20 лет. Он сам никогда не давал повода к тому, чтобы мы хотя бы теоретически могли ему что-то предложить за какую-нибудь гипотетическую услугу», — пояснил Майгуров.

Член правления СБР подчеркнул, что его отношения со спортсменом «были построены на взаимоуважении». К тому же, Бессеберг «лично не мог принимать никаких решений, которые были бы нелегитимны, или принимались с прерогативой в чью-либо пользу», так как «структура IBU просто не допускает такого варианта».

Напомним, в декабре австрийская прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений начала расследование в отношении десяти членов команды России по биатлону, в том числе пяти спортсменов.

Подозрения основаны на переписке бывшего главы Международной федерации биатлона (IBU) Андерса Бессеберга и экс-генерального секретаря организации Николь Реш.

Позже выяснилось, что австрийская сторона не обнаружила доказательств вины российских спортсменов, а IBU отказался вводить санкции.