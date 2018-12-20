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В российской биатлонистке признали ниндзя 

News.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: instagram.com/pavlovazheniia
Российская биатлонистка Евгения Павлова опубликовала в Сети видео с демонстрацией искусства владения винтовкой. Пользователи назвали спортсменку ниндзя.
«Всё легко и просто», — подписала фотографию спортсменка.
Подписчики под фото написали следующее:
«Отличная фишка, а главное экономия времени», «Женя делает это круто», «Как ниндзя перекручиваешь винтовку!».
Павлова вошла в состав сборной России на третий этап Кубка мира в Нове-Место. Он проходит с 20 по 23 декабря.
Как писал News.ru, Бё призвал Фуркада дождаться его победы в Кубке мира.
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