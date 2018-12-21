Норвежские спортсмены братья Бё и Ветле Шостад Кристиансен нелициприятно высказались о своём сопернике Александре Логинове, после того как он занял второе место в спринте на этапе Кубка мира, сообщает Sports.ru со ссылкой на телеканал NRK. Россиянину припомнили двухгодичное отстранение из-за употребления допинга.
Гонку выиграл «заклятый» соперник Логинова Йоханнес Бё. Норвежцу не понравилось то, что он вынужден делить пьедестал с тем, кто когда-то был уличён в нечестной игре.
«С этим нужно жить. Я просто должен делать все, что в моих силах, чтобы все время быть впереди него. Тогда проблем нет», — заявил Йоханнес.
Младшего брата поддержал Тарьей Бё.
«Тяжело видеть, что отстраненные за допинг возвращаются, но таковы правила — два года и обратно», — отметил биатлонист.
Ещё один член сборной Норвегии Ветле Шостад Кристиансен сравнил Логинова с отсидевшим срок преступником.
«Те, кто грабит банки, выходят из тюрьмы и живут в нашем обществе. Мы должны быть терпимы», — заявил спортсмен.
Кристиансена отметил, что Логинов отбыл своё наказание и выразил надежду, что сегодня российский спортсмен соревнуется со всеми на равных.