Норвежские биатлонисты резко высказались о Логинове

Норвежские спортсмены братья Бё и Ветле Шостад Кристиансен нелициприятно высказались о своём сопернике Александре Логинове , после того как он занял второе место в спринте на этапе Кубка мира, сообщает Sports.ru со ссылкой на телеканал NRK. Россиянину припомнили двухгодичное отстранение из-за употребления допинга.

Гонку выиграл «заклятый» соперник Логинова Йоханнес Бё . Норвежцу не понравилось то, что он вынужден делить пьедестал с тем, кто когда-то был уличён в нечестной игре.

«С этим нужно жить. Я просто должен делать все, что в моих силах, чтобы все время быть впереди него. Тогда проблем нет», — заявил Йоханнес.

Младшего брата поддержал Тарьей Бё.

«Тяжело видеть, что отстраненные за допинг возвращаются, но таковы правила — два года и обратно», — отметил биатлонист.

Ещё один член сборной Норвегии Ветле Шостад Кристиансен сравнил Логинова с отсидевшим срок преступником.

«Те, кто грабит банки, выходят из тюрьмы и живут в нашем обществе. Мы должны быть терпимы», — заявил спортсмен.

Кристиансена отметил, что Логинов отбыл своё наказание и выразил надежду, что сегодня российский спортсмен соревнуется со всеми на равных.