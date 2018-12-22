Сестра Шипулина поведала об издевательствах над братом

«Если Антон закончит — это его решение, которое все должны понять. Столько над человеком издеваться нельзя. Он спортсмен высочайшего уровня. И если он чистый, зачем обвинять его тысячу раз?», — приводит её слова «Спорт-Экспресс».

Кузьмина добавила, что на месте брата поступила бы так же.

По информации издания, Шипулин готовится завершить карьеру после «Рождественской гонки», которая состоится 29 декабря.

Имя Шипулина фигурировало в списке обвинённых в нарушении антидопинговых правил, который предоставила австрийская полиция в декабре 2018 года. На Олимпиаду в Пхёнчхан Шипулин не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). После этого он взял паузу, но осенью 2018-го вернулся к тренировкам.

Россиянин — олимпийский чемпион Сочи-2014. На данный момент спортсмен не выступает на этапах Кубка мира и готовится к «Рождественской гонке».

Губерниев высказался о завершении карьеры Шипулиным, писал News.ru.