Член сборной России на ОИ перешла под молдавский флаг

Биатлонистка Екатерина Шумилова , выступавшая за сборную России на Олимпийских играх в 2014 году, дебютирует за сборную Молдавии.

«У неё есть очки с прошлого сезона, она имеет право сразу же стартовать в Кубке мира. Оберхоф вряд ли, а вот на Рупольдинг мы уже рассчитываем», — сообщила пресс-служба молдавской команды.

Шумилова в составе женской эстафетной команды завоевала серебро на Олимпиаде в Сочи. Позднее она была лишена награды в связи с дисквалификацией других россиянок Яны Романовой Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.

Как писал News.ru, российские биатлонистки вновь остались без медалей на КМ.