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Член сборной России на ОИ перешла под молдавский флаг 

News.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Биатлонистка Екатерина Шумилова, выступавшая за сборную России на Олимпийских играх в 2014 году, дебютирует за сборную Молдавии.
«У неё есть очки с прошлого сезона, она имеет право сразу же стартовать в Кубке мира. Оберхоф вряд ли, а вот на Рупольдинг мы уже рассчитываем», — сообщила пресс-служба молдавской команды.
Шумилова в составе женской эстафетной команды завоевала серебро на Олимпиаде в Сочи. Позднее она была лишена награды в связи с дисквалификацией других россиянок Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.
Как писал News.ru, российские биатлонистки вновь остались без медалей на КМ.
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