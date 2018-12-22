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Губерниев процитировал Высоцкого в ответ на новости об уходе Шипулина 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опроверг информацию, согласно которой российский биатлонист Антон Шипулин завершит карьеру в ближайшее время, информирует "Советский спорт".
Сегодня СМИ сообщили, что на следующей неделе спортсмен сделает специальное заявление.
"А кто сказал, что Шипулин решил закончить карьеру? Антон продолжает тренировки, готовится к Рождественской гонке, но о прекращении карьеры речь сейчас точно не идет! И словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам!" — написал журналист в своем инстаграме.
31-летний Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Игр-2010. За свою карьеру он выиграл 22 гонки на этапах Кубка мира (11 личных и 11 эстафет), а также завоевал семь медалей чемпионатов мира (золото, три серебра, три бронзы). Шипулин дважды становился вторым в общем зачете Кубка мира.
Ранее сестра Шипулина заявила, что Антон так и не реализовал себя.
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Биатлон , Антон Шипулин , Дмитрий Губерниев , Советский спорт
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