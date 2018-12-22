Губерниев процитировал Высоцкого в ответ на новости об уходе Шипулина

Сегодня СМИ сообщили, что на следующей неделе спортсмен сделает специальное заявление.

"А кто сказал, что Шипулин решил закончить карьеру? Антон продолжает тренировки, готовится к Рождественской гонке, но о прекращении карьеры речь сейчас точно не идет! И словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам!" — написал журналист в своем инстаграме.

31-летний Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Игр-2010. За свою карьеру он выиграл 22 гонки на этапах Кубка мира (11 личных и 11 эстафет), а также завоевал семь медалей чемпионатов мира (золото, три серебра, три бронзы). Шипулин дважды становился вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее сестра Шипулина заявила, что Антон так и не реализовал себя.