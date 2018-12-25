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Участие Малышко в «Ижевской винтовке» под вопросом 

Спорт-Экспресс + ещё 18 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал информацию, что олимпийский чемпион-2014 в эстафете Дмитрий Малышко не выступит на турнире "Ижевская винтовка", который пройдет с 26 по 29 декабря. Предстоящие старты будут отборочными на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
— Это правда, что Малышко не выступит в Ижевске? — вопрос Васильеву.
— Пока не знаю. Но, вроде бы, все к тому идет, поскольку его нет в Ижевске.
— Знаете причины?
— Нет. Это решает тренер сборной команды. У них есть право одного спортсмена убирать. Возможно, они эту квоту и используют в отношении Малышко. У меня нет точной информации, но, наверное, так и будет.
— Ваше отношение к этому решению.
— Мне сложно комментировать, потому что для этого надо знать детали, о которых вряд ли кому известно, кроме тренера и спортсмена. Был задекларирован справедливый спортивный принцип отбора спортсменов. Думаю, что тренеры придерживаются этого принципа, но всегда могут быть какие-то разночтения.
Следовать букве законов в спорте не всегда представляется возможным, потому что ситуации и обстоятельства меняются. И здесь, конечно, надо вносить коррективы. Поэтому, однозначно невозможно сказать.
Напомним, что участие в январских этапах Кубка мира гарантировали себе Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.
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Комментарии
Биатлон , Александр Логинов , Матвей Елисеев , Дмитрий Малышко , Евгений Гараничев , Дмитрий Васильев
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