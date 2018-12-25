Участие Малышко в «Ижевской винтовке» под вопросом

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал информацию, что олимпийский чемпион-2014 в эстафете Дмитрий Малышко не выступит на турнире "Ижевская винтовка", который пройдет с 26 по 29 декабря. Предстоящие старты будут отборочными на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

— Это правда, что Малышко не выступит в Ижевске? — вопрос Васильеву.

— Пока не знаю. Но, вроде бы, все к тому идет, поскольку его нет в Ижевске.

— Знаете причины?

— Нет. Это решает тренер сборной команды. У них есть право одного спортсмена убирать. Возможно, они эту квоту и используют в отношении Малышко. У меня нет точной информации, но, наверное, так и будет.

— Ваше отношение к этому решению.

— Мне сложно комментировать, потому что для этого надо знать детали, о которых вряд ли кому известно, кроме тренера и спортсмена. Был задекларирован справедливый спортивный принцип отбора спортсменов. Думаю, что тренеры придерживаются этого принципа, но всегда могут быть какие-то разночтения.

Следовать букве законов в спорте не всегда представляется возможным, потому что ситуации и обстоятельства меняются. И здесь, конечно, надо вносить коррективы. Поэтому, однозначно невозможно сказать.