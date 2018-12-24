В сборной России по биатлону рассказали о «кражах» инвентаря

Оборудование сервиса юниорской сборной России по биатлону пропадало, когда старшим тренером по резерву был экс-тренер взрослой сборной Александр Касперович . Это сайту Sport24 подтвердил исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков

В распоряжении издания оказалась служебная записка, согласно которой среди прочего при Касперовиче пропали столешницы большая и малая, три стойки для лыж и, например, шуруповерт.

«Это только часть правды», — отметил Голиков.

По его словам, в ходе проверки деятельности Касперовича как тренера резервистов выяснилось, что материальное обеспечение при нем исчезало «в неизвестном направлении», а от сервисного оборудования резервных команд и вовсе «ничего не осталось».

«Весь инвентарь, который за мной числился в команде, полностью сдан на склад», — заявил Sport24 сам Касперович.

По словам тренера, не отдал он лишь то, что купил за собственные деньги, а, например, сломанный прицеп он отдаст после ремонта.