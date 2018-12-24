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В сборной России по биатлону рассказали о «кражах» инвентаря 

Рамблер + ещё 7 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Оборудование сервиса юниорской сборной России по биатлону пропадало, когда старшим тренером по резерву был экс-тренер взрослой сборной Александр Касперович. Это сайту Sport24 подтвердил исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков.
В распоряжении издания оказалась служебная записка, согласно которой среди прочего при Касперовиче пропали столешницы большая и малая, три стойки для лыж и, например, шуруповерт.
«Это только часть правды», — отметил Голиков.
По его словам, в ходе проверки деятельности Касперовича как тренера резервистов выяснилось, что материальное обеспечение при нем исчезало «в неизвестном направлении», а от сервисного оборудования резервных команд и вовсе «ничего не осталось».
«Весь инвентарь, который за мной числился в команде, полностью сдан на склад», — заявил Sport24 сам Касперович.
По словам тренера, не отдал он лишь то, что купил за собственные деньги, а, например, сломанный прицеп он отдаст после ремонта.
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Биатлон , Александр Касперович , Сергей Голиков
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