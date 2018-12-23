Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Норвежский биатлонист финишировал в прыжке 

Lenta.ru 2 часа назад
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе, одержавший победу в масс-старте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, пересек финишную черту в прыжке. Видео появилось в Twitter-аккаунте la chaine L'Équipe.
Бе вышел на заключительную прямую в одиночестве. Норвежец медленно подъехал к финишной черте и перепрыгнул через нее. Ближайший преследователь — француз Кентен Фийон Майе отстал от Бе на 46,5 секунды. Третьим стал россиянин Евгений Гараничев.
В данный момент Йоханнес Бе лидирует в личном зачете Кубка мира. В его активе 428 очков. У идущего вторым россиянина Александра Логинова 312 очков.
Последние новости
Путин отдал поручения по ситуации на шахте «Уралкалия» Британскому судну предложили «попробовать» пройти через Керченский пролив Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию и отказалась платить за нее
Биатлон , Видео , Александр Логинов , Евгений Гараничев , Йоханнес Бе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вирер рассказала о сообщениях фанатов в соцсетях
Шипулин: пока я не готов к Кубку IBU и «Ижевской винтовке»
Игроку сборной России сложно говорить на русском
Загитова поблагодарила болельщиков
Россиян напугали странные точки на спине Медведевой16
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
00:33
Норвежский биатлонист финишировал в прыжке
Биатлон
06:30
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
Футбол
03:46
Затмила Загитову: кто такая Щербакова
Фигурное катание Статьи
00:10
Без Медведевой и Туктамышевой: кто поедет на ЧЕ
Фигурное катание Статьи
06:20
Год бокса: крах Поветкина и гегемония украинцев
Бокс Статьи
03:46
Одноразовая чемпионка? Загитова снова проиграла
Фигурное катание Статьи
01:07
Седина в бороду, бес в ребро? Моуринью завел роман
Футбол Статьи
00:36
Российский спорт вновь оказался под угрозой отстранения
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение